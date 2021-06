Domo piange la scomparsa di Roberto Cattani

Lutto a Domodossola per la scomparsa di Roberto Cattani. Classe 1945, Roberto si è spento nella sua casa di via Sant'Antonio a Domodossola. Era una figura molto conosciuta in città.

Aveva iniziato a lavorare come carrozziere nella ditta di famiglia con il nonno Florindo ed il padre Aldo, poi agli inizi degli anni '70 spinto dalla sua passione per l'arte aprì la prima galleria d'arte della città, Spaziodomo. Negli anni '80 aprì lo storico colorificio VR insieme all'amico Valerio Olmi, colorificio che ancora oggi è in attività; negli anni '90 apre la seconda ditta in Italia di corriere espresso, la Simplon Express, mentre nel 1998 inaugura la pista di kart Oasikart a Crevoladossola ancora oggi in gestione alla famiglia.

Nel 1977 è stato tra i fondatori dell'Uopa.

Roberto lascia la moglie Catilia, i figli Michele, Daniele ed Emanuele, con le rispettivce famiglie e gli adorati nipoti, e la sorella Laila.

Questa sera alle 18.30 il Rosario nella chiesa della Cappuccina, mentre domani, sempre nella parrocchia di Sant'Antonio si terrà il funerale.

Alla famiglia le più sentite condoglianze di tutta la nostra redazione.