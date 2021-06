Gli ex finanzieri si ritrovano in Valle Vigezzo

‘’Nel corso del 2020 e fino a pochi giorni fa, siamo stati chiamati a concorrere nell'evitare il diffondersi della pandemia dovuta al Covid-19. È stata dura, ma all’orizzonte si profila il premio tanto atteso: l'ipotesi del ritorno all'ordinarietà, che tanto ci è mancata’’. Così scrive Elio Bargi, per molti anni in servizio nella Guardia di Finanza in Ossola, e soprattutto in valle Vigezzo.

Da anni organizza in valle un incontro tra ex appartenenti alla Fiamme Gialle, coinvolgendo anche persone che ha conosciuto e con le quali ha avuto rapporti di lavoro e amicizia.

Quelli di quest’anno sarà il 21° incontro. Si terrà sabato 26 e domenica 27 giugno ma il momento clou sarà domenica 27 con la Messa alle ore 11al Santuario della Madonna del Sangue a Re.

Poi tutti a pranzo a Santa Maria Maggiore, all'Hotel-Ristorante “La Scheggia”.