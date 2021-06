Parcheggio di Iselle: rischio sanzioni per i frontalieri che lasciano l'auto sulla strada

Rischiano di incorrere in sanzioni se non addirittura del sequestro del mezzo i frontalieri che parcheggiano a lato strada, nei pressi della stazioni di Iselle. A comunicarlo è Antonio Locatelli, a nome del Coordinamento provinciale frontalieri: “Sono stato contattato da Anas che dice di non parcheggiare più sulla strada prima di arrivare sul parcheggio. Probabilmente lo stesso parcheggio non è sufficiente per tutti però come Coordinamento invitiamo i frontalieri a non parcheggiare a lato strada e ad utilizzare il parcheggio del campo sportivo, ora nuovamente accessibile”.