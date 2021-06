Anzino, sarà inaugurato sabato 19 il Nuovo Parco delle Rimembranze

Il Gruppo Alpini di Bannio Anzino, nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario di fondazione del Gruppo, sabato 19 giugno, alle ore 10.00, inaugurerà il Nuovo Parco delle Rimembranze ad Anzino.



Il Capogruppo Sandro Bonfadini illustra la storia del luogo commemorativo anzinese: «Ad Anzino, il 14 settembre 1919, a nemmeno un anno dalla conclusione della Grande Guerra, venivano ricordati i sette Caduti del paese con una lapide murata sul campanile e con la posa di una Croce di marmo al cimitero.



Il nobile gesto in ricordo degli anzinesi caduti per la patria fu senza dubbio tra i primi in Italia.



Il Parco delle Rimembranze ha visto la messa a dimora di sette tigli, a ricordo degli altrettanti Caduti dell'allora Comune di Anzino e fu inaugurato il 10 maggio 1923.

Venne poi ampliato per ricordare anche gli anzinesi Caduti successivamente.



Tra i Caduti anzinesi sono annoverati due decorati con Medaglia d'Argento al Valor Militare: Alfonso Orella (Caduto sul Monte Prima Lunetta il 3 luglio 1916) e Aldo Cantonetti (Caduto sul fronte greco il 9 marzo 1941), entrambi alpini; a loro sono state intitolate: la piazza centrale del Paese e l'area attrezzata, inaugurate il 7 settembre 1986».



La collocazione dei cippi commemorativi, limitrofa alla strada provinciale, dava addito a frequenti problematiche spesso legate allo sgombero della neve con conseguente danneggiamento dei cippi stessi pertanto il Gruppo Alpini ha proposto all’Amministrazione comunale, la sistemazione e la riqualificazione dell’area che sarà inaugurata sabato prossimo.



Programma:



ore 9.45 – Ritrovo presso l'Area attrezzata “Alpino Aldo Cantonetti".



ore 10.00 Alzabandiera.



Inaugurazione del Nuovo Parco delle Rimembranze, voluto e realizzato dal Gruppo Alpini di Bannio Anzino in collaborazione con il Comune di Bannio Anzino e la Popolazione di Anzino.



Onore ai Caduti davanti al monumento sito in piazza Municipale.