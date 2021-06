Martedì 22 da Sali & Pistacchi Joseph Beuys ritratto da Michele Buonomo

Martedì 22 giugno da Sali & Pistacchi sarà esposta la foto di Michele Bonuomo, Joseph Beuys,1981 'Mi nutro sciupando energia'.

Continua così la rassegna The Artist, organizzata da Museo Immaginario – L'École des Italiens, M.me Webb Editore e Sali & Pistacchi.

“Visitò l’Italia per l’ultima volta nel settembre 1985, ospite di Lucio Amelio a Capri. Intendeva tornare a Napoli il 15 gennaio 1986, in occasione dell’anniversario del terremoto, ma scomparve a Düsseldorf in quei giorni. Una foto del 1981 lo ritrae mentre mostra all’obiettivo un vassoio in cartone da pasticceria su cui ha scritto in italiano, con la sua tipica calligrafia in corsivo: “Mi nutro sciupando energia”.