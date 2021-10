Lega Giovani Vco: Stefano Cassani nominato responsabile cittadino di Domodossola

Nominato il nuovo responsabile Lega Giovani per la città di Domodossola, Stefano Cassani. A partecipare alla riunione per la sua investitura, svoltasi venerdì 25 giugno, tanti ragazzi del gruppo Lega del Verbano Cusio Ossola, presente anche il coordinatore del movimento giovanile regionale, Flavio Gastaldi. Il deputato ricordando i valori fondamentali a cui i giovani del partito devono rifarsi, umiltà, impegno, costanza, si è detto soddisfatto del lavoro del gruppo provinciale della Lega giovani, che ha saputo in poco tempo crescere e strutturarsi.

Presente anche il capogruppo in regione Piemonte Alberto Preioni che ha ricordato le origini della Lega e le tradizioni di un territorio di cui i giovani si devono fare portavoce, partendo dalle radici per guardare al futuro.

“Sono molto contento ed onorato per questa nomina che mi vedrà impegnato ancora più attivamente per le sfide di domani - dichiara Stefano Cassani, 26 anni, studente prossimo alla laurea magistrale in Governo e Politiche Pubbliche -. Spero di poter essere un punto di riferimento per i ragazzi della mia zona e ho già tante idee per prossime iniziative da realizzare.”

A conclusione della serata l’intervento della coordinatrice del gruppo Lega Giovani Vco, Martina Arceri, che si è dichiarata pienamente fiduciosa del buon lavoro di Cassani: “Un ragazzo pieno di passione, preparazione ed entusiasmo che potrà lavorare bene sul territorio. Voglio infine ricordare che siamo sempre disponibili e aperti a chiunque volesse partecipare alle nostre iniziative”.

Così in una nota il gruppo Lega Giovani Vco