Giovanna Selva correrrà i 10mila agli europei di Tallinn

Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i convocati per i Campionati Europei under 23 di Tallinn, in Estonia, in programma da giovedì 8 a domenica 11 luglio. Una squadra molto ampia, qualificata, ricca di giovani che si sono già messi in evidenza a livello assoluto e in campo internazionale: sono 82 gli atleti selezionati, di cui 43 uomini e 39 donne.

Tra queste ultime spicca, per il VCO, il nome di Giovanna Selva, talento della Sport Project VCO che rappresenterà i colori azzurri nei 10.000 metri assieme a Gaia Colli e Anna Arnaudo, fresca campionessa italiana assoluta nei 5.000 metri.

Si tratta della seconda presenza in nazionale della pupilla di Severino Bernardini, in passato grande atleta e oggi altrettanto apprezzato tecnico, dopo il titolo mondiale a squadre juniores di corsa in montagna. Purtroppo un infortuno le ha impedito di essere al via in Coppa Europa a Birmingham a inizio giugno, appuntamento che sarebbe stato il suo debutto "tra le grandi", e di lottare per una medaglia ai recenti italiani.

Ancora una volta la nostra piccola provincia si ritaglia un ruolo sovranazionale grazie a una ragazza seria e determinata, che riesce a coniugare l'impegno sportivo con quello scolastico (Giovanna studia medicina a Varese) e a cui va un grosso in bocca al lupo da parte di FIDAL VCO.