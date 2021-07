Domodossola, i Lions potranno usare la torretta di via Montegrappa per altri 30 anni

Il Lions club di Domodossola avrà in uso per altri 30 anni, la torretta di via Montegrappa. Nel consiglio comunale del 30 giugno è stato rinnovato il comodato. La torretta medievale è stata riqualificata grazie al Lions nel 2017: è stata creata la cavea, un anfiteatro con 150 posti a sedere. Dal Pd, tramite il consigliere Claudio Miceli, l'auspicio che l'area sia sempre più visibile con la messa in luce delle vecchie mura della città. L'assessore ai lavori pubblici, Franco Falciola, ha spiegato che l'amministrazione ha gli strumenti urbanistici per farlo ma sta ai privati decidere.

Sempre durante il consiglio, un'interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito alla adesione del Comune alla normativa che impone di piantare un albero per ogni nuovo cittadino.

L'interrogazione chiedeva quanti alberi sono stati piantati. Ha risposto l'assessore Antonella Ferraris: ha detto che dal 2016 all'ospedale di Domodossola sono nati 173 bambini e 573 negli altri ospedali. Attualmente sono stati piantati 140 alberi. L'assessore ha spiegato che la pandemia ha creato problemi e ritardi.