Nuovo parcheggio in ricordo di Padre Michelangelo, la soddisfazione del consigliere Racco

Sono passati diversi anni e diverse amministrazioni che, a più riprese, avevano espresso l'idea di voler riqualificare il parcheggio antistante la Chiesa della Cappuccina per dimostrare la profonda gratitudine e l’imperitura stima nei riguardi di Padre Michelangelo, “fondatore” del rione Cappuccina e cittadino onorario della Città di Domodossola.

Dopo tante promesse e nulla di fatto ieri sera il Consiglio Comunale, grazie all'accordo raggiunto tra l’Amministrazione e l'Ordine dei Frati Cappuccini, ha approvato la delibera di comodato che consentirà di avviare a breve i lavori di riqualificazione dell'area.

Come residente, come Consigliere Comunale ma anche come promotore di quella che è oggi la Consulta del Quartiere Cappuccina esprimo gioia e soddisfazione per l'importante risultato ottenuto, che sommato a molti altri (ricordo, solo per fare uno dei tanti esempi possibili, il percorso pedonale che unisce la sede Anffas in Rione Badulerio alla zona Stazione) certifica come questa Amministrazione sia attenta alle esigenze del centro come a quelle delle periferie.

Mi permetto di ricordare che, durante la discussione in Consiglio Comunale propedeutica all'istituzione della Consulta, il primo proposito da me espresso fu proprio quello della sistemazione del piazzale e la sua intitolazione a Padre Michelangelo, Parroco storico del quartiere, come minimo riconoscimento alla sua straordinaria vita spesa al servizio della comunità.

Desidero ringraziare innanzitutto il Sindaco Lucio Pizzi, che in prima persona, con determinazione e concretezza, ha fortemente perseguito questo obbiettivo e il Parroco della Cappuccina, Padre Fausto, la cui disponibilità e collaborazione sono stati elementi fondamentali del percorso.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente della Consulta, Luciano Dusetta, e tutti i suoi componenti per l'impegno, profuso fin dal primo giorno di insediamento, volto al progressivo miglioramento del quartiere in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.





Simone Racco

Consigliere Comunale di Domodossola

"Lista Lucio Pizzi Sindaco"