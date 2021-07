Macugnaga celebra la festa di San Bernardo

La comunità walser di Macugnaga si appresta a festeggiare San Bernardo, il santo delle Alpi, patrono degli alpinisti.

Anche quest’anno i festeggiamenti, a causa della pandemia, non prevedono la tradizionale Fiera di San Bernardo con le numerose e multicolori bancarelle.



Sabato 3 luglio, in piazza Municipio, alle ore 18.00, sotto alla Tanzlaube, sarà presentato il libro “I Walser e le Alpi – ultimi studi” di Enrico Rizzi.



Per la parte religiosa, domenica 4 luglio alle ore 10.00 sarà celebrata la S. Messa sotto al Vecchio Tiglio seguirà la benedizione degli attrezzi da montagna; Don Maurizio Midali, prevosto di Macugnaga sottolinea che sono attrezzi da montagna sia la piccozza, lo zaino, la corda e i ramponi ma anche il rastrello, la falce, la zappa. Alla celebrazione parteciperà l’Arcivescovo di Milano, Mario Enrico Delpini.



Nel pomeriggio, alle ore 16.00, in piazza Municipio, si terranno le premiazioni del concorso letterario “Macugnaga e il Monte Rosa – Montagna del popolo walser” alla presenza del Presidente generale del CAI, Vincenzo Torti.



In caso di cattivo tempo la S. Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale mentre le premiazioni saranno effettuate in Kongresshaus.