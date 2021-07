Paola e Martina, un'amicizia fatta di escursioni e gite in montagna

“Torneremo ad abbracciarci così e su nelle nostre montagne...”. E' la frase postata da Paola Viscardi sotto ad una foto che la ritraeva abbracciata a Martina Bionda Svilpo. Una frase scritta nel marzo 2020 durante il primo lockdown a causa della pandemia. Scorrendo le immagini delle due giovani poco meno che trentenni ossolane si trovano fotografie che le vedono insieme in montagna. Una passione che le accomunava. E proprio sulle 'nostre montagne' le due giovani amiche hanno trovato la morte.

Un sabato come tanti altri, ad affrontare un'escursione in alta quota che si è trasformata purtroppo in una tragedia.

La macchina dei soccorsi si è mossa subito dopo la chiamata giunta al 112 fatta da Valerio Zolla, il loro compagno di escursione, che ora si trova ricoverato in un ospedale nella Svizzera tedesca dove è giunto nella notte elitrasportato da un elicottero dell'Air Zermatt.

Durante la notte i tre sono stati raggiunti sotto la Pyramide Vincent, a quota 4150 metri, e portati al rifugio Mantova. Le due giovani ossolane sono decedute a causa dell'ipotermia severa.Il 27enne novarese ipotermico e con congelamenti, è stato portato in ospedale in Svizzera. Le squadre di soccorso, formate da tecnici del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta a cui si sono aggiunti i soccorritori di Alagna e della Guardia di Finanza di Cervinia, hanno operato in condizioni estreme a causa della bufera e del vento forte, che ha impedito all'elicottero di Air Zermatt di avvicinarsi al luogo del recupero. Gli svizzeri sono poi riusciti, in tarda notte, a raggiungere il rifugio Mantova. Le due donne, nonostante le operazioni di rianimazione sono decedute. Le condizioni dell'alpinista portato in ospedale non destano preoccupazione. A supporto delle operazioni di soccorso i Carabinieri di Gressoney e le società di impianti a fune Monterosa Sky e Monterosa 2000 che hanno aperto per consentire l'avvicinamento dei soccorritori fino a Indren.

Le salme delle due ragazze sono state ricomposte al cimitero di Aosta dove rimarranno in attesa del nulla osta da parte della Procura aostana.