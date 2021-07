È stata inaugurata la nuova sede di Anc, Anioc e Gruppo Folk di Domodossola

Con una partecipata cerimonia giovedì 18 giugno, in Via La Motta a Domodossola, è stata inaugurata la nuova sede di tre realtà importanti che onorano l’intera collettività domese e ossolana: l’attivo “ Gruppo di Volontariato ANC“ (Associazione Nazionale Carabinieri) sezione G.B. Scapaccino, fondato nel 2008 e presieduto dal cavaliere Gabriele Basta, la prestigiosa “ANIOC “ (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) delegazione intercomunale Val d’Ossola, sorta nel 2017 e anch’essa presieduta dal cavaliere Gabriele Basta, e il “ Gruppo Folk Città di Domodossola”, quest’anno al 35° di fondazione essendosi costituito nel 1986, presieduto da Laura Bonseri.

I locali, di proprietà del Comune, sono stati concessi in comodato d’uso a fronte di un accurato intervento di risanamento conservativo che ha comportato in particolare il restauro del portone di accesso, la sostituzione delle porte interne, il trattamento completo delle pareti che presentavano notevoli problemi di umidità, la ritinteggiatura delle pareti e dei soffitti, la sostituzione dei sanitari, la posa di pavimentazioni e rivestimenti.

Hanno presenziato alla cerimonia : il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, il Parroco di Domodossola Don Vincenzo barone, il Capitano Davide Lazzaro Comandante della Compagnia Carabinieri di Domodossola, la Madrina dell’ANC Pinuccia Brunella, il Grande Ufficiale Rino Porini Delegato Provinciale ANIOC e le rappresentanze delle Associazioni d’Arma delle sezioni domesi.

Allo scoprimento delle targhe è seguito il taglio del nastro e la benedizione impartita da don Paolo Cavagna, Cappellano della sezione ANC. A seguire il significativo discorso del Cavaliere Gabriele Basta che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, i soci volontari e i generosi oblatori, in particolare il Cavaliere Ercole Niccioli e il Cavaliere Dario Marchetti, nonchè la signora Piera Piroia del Gruppo Folk per il zelante dinamismo e la disponibilità dimostrati, unitamente a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno collaborato a rendere funzionale la struttura. E’ stata poi consegnata la tessera a tre nuovi volontari del Gruppo di volontariato dell’ANC.

La parola è quindi passata al Delegato Provinciale ANIOC Rino Porini che ha portato il saluto del Delegato Regionale Carlo Varni e del Segretario Generale Conte Montan e si è complimento per il lavoro svolto e ha consegnato due attestati e le insegne ai neo cavalieri Eraldo Azzoni e Eraldo Pellegrini.

Il Sindaco Lucio Pizzi, soddisfatto dei lavori di riqualificazione, ha ringraziato volontari e benefattori complimentandosi per l’intervento, che è andato oltre ogni aspettativa, senza dimenticare un sentito grazie per tutto quello che le associazioni, sempre presenti e attive, fanno per la nostra comunità.

Il Capitano Lazzaro ha espresso che serberà nel cuore un affettuoso ricordo della grande disponibilità e della fattiva collaborazione dimostrata da tutte le numerose associazioni d’Arma e non operanti sul territorio durante la sua permanenza in Ossola.

La Presidente del Gruppo Folk, Laura Bonseri, ha evidenziato che la sede è il più bel regalo di compleanno del 35° di fondazione che potessero ricevere.

Dulcis in fundo il taglio della torta, con impressi i tre Loghi delle associazioni, e il rinfresco servito con la consueta gentilezza dal Gruppo Folk e dalle Benemerite dell’ANC.