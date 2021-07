Oggi ad Anzino e Masera i funerali di Martina e Paola

Oggi ad Anzino e a Masera è stato il giorno dell'addio a Martina Bionda Svilpo e a Paola Viscardi. Due intere comunità scosse dalla terribile tragedia che è costata la vita alle due giovani poco meno che trentenni, morte assiderate sabato scorso sul Monte Rosa. Questa mattina un surreale silenzio ha accompagnato le esequie di Martina al Santuario di Anzino. “Sono lì spiritualmente e piango insieme ai genitori, ai familiari e agli amici”. Queste le parole scritte in una lettera inviata dal Vescovo Franco Giulio Brambilla.

A celebrare il rito funebre don Fabrizio Cammelli con don Gabriele Romagnoli e don Gaudenzio Martini. Tanti gli amici, tutti con in mano una rosa bianca, che si sono stretti attorno al dolore di mamma Maria Grazia, papà Giulio e alla sorella Federica. Al termine della cerimonia poi le note del brano Incanto di Tiziano Ferro.

Anche a Masera nel primo pomeriggio erano tante le persone che hanno voluto stringersi attorno a mamma Marinella, papà Ezio e al fratello Simone per il funerale di Paola Viscardi. “Dobbiamo conservare il ricordo di Paola e del suo sorriso, che non si è spento, ma ci resterà per sempre” ha detto il parroco don Luigi Preioni.