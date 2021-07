Elezioni amministrazione, si vota in 5 comuni del VCO

L’avvio della polemica sulla sanità in corso in Ossola in queste ore ci ricorda che ad ottobre si andrà al voto per rinnovare alcune amministrazioni comunali. Voto che doveva tenersi in primavera ma che è stato rinviato a causa della pandemia.

La data prescelta è quella del 10 ottobre quando nel Verbano Cusio Ossola verranno chiamati alle urne i residenti di cinque comuni. Il più importante politicamente è quello di Domodossola, poi si voterà a Macugnaga, Premosello Chiovenda, Trasquera e Quarna Sotto. Quattro comuni in Ossola e uno del Cusio.