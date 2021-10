Ferrovie Federali Svizzere, lavori tra Losanna e Briga

Le Ferrovie Federali Svizzere stanno ammodernando diverse stazioni lungo la linea del Sempione (Losanna-Briga). Le FFS stanno convertendo le strutture pubbliche e semplificando l'accesso ai passeggeri, in particolare per le persone disabili e i viaggiatori con bagagli o carrozzine.



Si tratta delle stazioni ferroviarie di Lutry, Cully, La Tour-de-Peilz, Clarens, Bex, Martigny e Riddes. A

Alcuni cantieri vedranno anche la costruzione di nuovi ponti di attraversamento dei binari a La Tour-de-Peilz e Villeneuve, i lavori di costruzione dei binari a St-Léonard e i lavori di drenaggio a Evionnaz. ‘’I costi di investimento complessivi per questi progetti ammontano a circa 200 milioni di franchi’’ spiegano le FFS.

Per questo, da lunedì 19 luglio a domenica 15 agosto 2021, i treni tra Losanna e Briga funzioneranno con un orario modificato. Alcuni treni InterRegio non fermano a Vevey o Leuk.

Inoltre, nel fine settimana del 7 e 8 agosto le FFS eseguiranno i lavori più grandi, in particolare lo smantellamento del ponte provvisorio a La Tour-de-Peilz. I treni saranno sostituiti da autobus tra Vevey e Aigle. Ci sono tre linee di autobus sostitutive in entrambe le direzioni: autobus espressi (senza fermate), autobus diretti (fermate a Montreux) e autobus regionali (fermate in tutte le stazioni). È necessario prevedere tempi di viaggio prolungati.