“La nascita di una regia condivisa tra Vco, Sondrio e Belluno è un bene per le province ad alta vocazione montana”

“La nascita di una regia condivisa tra le province di Vco, Sondrio e Belluno è un bene per i nostri territori di montagna che oggi più che mai necessitano di dar vita a progetti concreti e strategie unitarie per non restare ai margini. Chi vive a Varzo, ad Aprica o a S. Pietro di Cadore deve potersi finalmente sentire cittadino di serie A, proprio come chi abita nei centri più grandi e per ottenere questo risultato, fare sistema tra enti che condividono le problematiche simili è forse l'unico sentiero percorribile. Il lavoro da fare nelle nostre montagne è tanto, dalla manutenzione delle strade al sostegno all'agricoltura, ai pastori e agli allevatori, dalla pulizia degli alvei dei fiumi al recupero dei vecchi borghi abbandonati. Serve questo e molto altro e serve soprattutto disegnare il futuro insieme. Il patto siglato tra le tre province di Piemonte, Lombardia e Veneto è dunque un segnale positivo che non posso non cogliere e pertanto, quale rappresentante della Regione per il Vco, offro sin d'ora la mia piena disponibilità e quella del gruppo Lega per favorirne la crescita e lo sviluppo”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, esprimendo “profonda soddisfazione” verso il neo costituito coordinamento delle province interamente montane. Preioni sottolinea le battaglie vinte dalla Lega a Torino a favore proprio dei territori montani, come per esempio quella storica sui canoni idrici che ha portato e porterà per sempre alla Provincia del Vco milioni di euro con cui l’ente ha pagato fornitori che aspettavano soldi da anni e messo mano a una serie di interventi importanti, come per esempio la manutenzione delle strade e il taglio della vegetazione incolta. E sempre Preioni ribadisce anche la necessità di “portare a casa” il potenziamento dell'asse del Sempione, ovvero la porta che metterà in collegamento Genova con Rotterdam. “Un corridoio ferroviario - conclude - che garantirebbe enormi ricadute economiche su tutto il Piemonte e il nord Italia, una battaglia targata Lega che vogliamo vincere”.