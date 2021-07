Insieme per un dono chiama a raccolta i sindaci ossolani: "Pronti a scendere in piazza al vostro fianco"

Le dichiarazioni dell'Assessore Icardi sulla chiusura definitiva del punto nascite di Domodossola ci lasciano molto perplessi, non tanto per la chiusura del punto nascite in sé che così come era strutturato non garantiva i livelli minimi di sicurezza per le partorienti. La mia e la nostra paura è che questo sia il punto di partenza per l'ennesimo tentativo di rimescolare le carte per perdere altro tempo in vista della decisione sull'ospedale nuovo di Domodossola di cui non si è ancora visto nemmeno un fatto concreto in questi 2 anni e mezzo passati dalla conferenza con cui il Presidente della Regione Cirio presentava il progetto per la nuova sanità del VCO. Il punto nascite è un requisito fondamentale per il mantenimento del DEA per cui la sua chiusura metterebbe a rischio l'esistenza del DEA di Domodossola trasformandolo in un Pronto Soccorso. Qui gatta ci cova. Aspettiamo chiarimenti dall'assessore che non può fare una disamina solo dei numeri dei parti (pochi vero!) ma condizionati dalle stringenti restrizioni a cui il punto nascite di Domodossola è stato soggetto in questi ultimi anni obbligando anche chi avrebbe partorito volentieri a Domodossola a andare in altre sedi per farlo.

Il comitato Insieme per un Dono è pronto. Siamo già scesi a Torino anni fa con i pullman per fare sentire la voce dell'Ossola nelle stanze dell'assessorato alla sanità e siamo pronti a rifarlo. Per ora ci limitiamo alla vigilanza, ma la misura comincia ad essere piena!

Questo è il momento per tutti i Sindaci Ossolani di far sentire la loro voce a prescindere da idee e appartenenza politica! Attendiamo risposte chiare ed esemplari a difesa della sanità del nostro territorio. Lasciate perdere opportunità politiche e alzate la voce assieme alla popolazione che è pronta a scendere in piazza al vostro sostegno. Seguiamo con attenzione l'evolvere dell'ennesima manovra di impoverimento del nostro territorio e siamo pronti a convocare i Sindaci tutti!, come abbiamo fatto negli anni passati e a scendere in piazza con loro se necessario per difendere il nostro diritto di nascere in montagna.

Davide Bonacci

Insieme per un Dono