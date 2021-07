Parte il corso per carrozzieri di Enaip Domodossola

Lunedì 19 luglio parte il corso di formazione per il settore Carrozzerie finalizzato all’assunzione per dieci giovani disoccupati

L’iniziativa accoglie le richieste delle aziende del settore, è promosso da ENAIP Domodossola e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ed è approvato e finanziato dalla Regione Piemonte.

"Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, abbiamo creato una concreta opportunità lavorativa per i giovani del nostro territorio rispondendo a una reale necessità delle imprese che fanno fatica a reperire giovani formati per le proprie attività" spiega Luca Barbi, delegato del settore Carrozzerie di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

“Il percorso che abbiamo realizzato insieme a Confartigianato Imprese Piemonte orientale è finanziato dalla Regione Piemonte all'interno del Progetto Ambito 3. Si tratta di un vero patto per l’occupazione: ENAIP come agenzia formativa mette a disposizione la propria preparazione nel settore dell’automobile; le imprese di Confartigianato offrono la loro competenza, affiancando i docenti durante il percorso formativo e accogliendo in stage gli studenti, offrendo da subito ai più meritevoli, un contratto di assunzione di almeno 3 mesi” spiega la Direttrice di ENAIP Domodossola Marianna Rampini.

L’iniziativa è stata voluta dalle aziende del territorio aderenti al sistema Confartigianato - DT CAR di Crevoladossola, Carrozzeria Ali' di Domodossola, Nuova Carrozzeria Nosere di Domodossola, Carrozzeria Cotone di Montecrestese, Carrozzeria Iacopino di Piedimulera, Future Car di Trontano, Speed Car di Crodo – con la collaborazione e organizzazione di ENAIP Domodossola.