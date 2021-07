Il Comitato Mamme pronto a dare battaglia

Care mamme ossolane, cari Ossolani tutti,Questa è una lettera rivolta a tutti voi. Avrete sentito dei due parti in urgenza al DEA del San Biagio, questi ultimi hanno fatto riaprire il dibattito sulla riapertura del Punto Nascite del presidio ospedaliero domese, che ricordiamo era stata concessa solo per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il comitato mamme 2020, appoggia totalmente il Sindaco di Domodossola Pizzi, nella sua battaglia con la Regione Piemonte, non solo per la riapertura del punto nascite, ma anche per il mantenimento dei servizi sanitari che il nostro San Biagio svolge egregiamente, spingendo anche per il ripristino del servizio di pediatria.

Come ci definisce il Sindaco Pizzi, è il momento che i leoni Ossolani si facciano sentire e lottino per il mantenimento dei propri diritti. Diritto alla salute, alla vita, alla protezione dei nostri bambini, delle persone fragili e di tutti coloro che potrebbero avere bisogno di cure. Per questo tutte noi mamme siamo pronte a batterci per i diritti di tutta la popolazione Ossolana.