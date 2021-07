Bongioanni (FdI): "Entro il 9 agosto Cirio mi ha garantito una data certa per riaprire il Punto Nascite"

“Entro il 9 agosto avremo una data certa per la riapertura del Punto Nascite”. Lo dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni.

L'esponente meloniano a Torino era stato sollecitato da Angelo Tandurella ad interessarsi del problema.

Anche lui parla di riapertura, confermando che attualmente il Punto Nscite è chiuso, si ricevono solo urgenze con ginecologi in repribilità.

“Ho parlato direttamente con il governatore Cirio, non per scavalcare l'assessore Icardi, ma perchè ritengo giusto dare risposte certe al vostro territorio. Abbiamo bisogno di garanzie reali” spiega Bongioanni. “Prima della pausa del consiglio regionale del 9 agosto sono certo ci sarà una per la riapertura, bisogna rasserenare gli ossolani” ha continuato. “Ora è il momento del dialogo e non dello scontro, questa mattina ho trovato una sintesi con Preioni e già la prossima settimana, mercoledì o giovedì, ci sarà un punto di sintesi” continua Bongioanni. “Mmi auguro che ci si possa sedere intorno ad un tavolo con il sindaco Pizzi, noi non vogliamo calare dall'alto nessuna decisione, vogliamo ascoltare le vostre esigenze” ha concluso.