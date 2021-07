''Alla Seo nessun contenzioso, con Pieve si è raggiunto un accordo''

‘’Le notizie sono inesatte. Tutto è stato votato all’unanimità, compresi Beura e Vogogna’’. Così ribatte Maurizio Romeggio, vicesindaco di Villadossola, che contesta quando scritto sulla situazione Seo di Pieve Vergonte. Dove emerge che alcuni sindaci avrebbero contestato l’azione legale che la Seo voleva intraprendere in merito al terreni su cui sorge la centrale idroelettrica. Terreni che sono del Comune di Pieve Vergonte e che la Seo voleva acquisire.

Villadossola è il socio di maggioranza della Seo: detiene il 45,1 per cento delle quote, contro il 17,4 di Pieve Vergonte, l’11,1 di Vogogna, il 10,4 di Piedimulera, l’8,3 di Beura Cardezza e il 7,7 di Pallanzeno.

‘’Quello detto non corrisponde a quanto successo - dice Romeggio - poiché col comune di Pieve Vergonte è stato raggiunto un accordo per arrivare a una conciliazione sugli usi civici dei terreni. Pieve si è impegnata a fare una verifica entro fine settembre attraverso un suo tecnico. Pertanto, all’unanimità, era assente solo il comune di Pieve, si è votato per aspettare sino a fine settembre e poi valutare che fare’’.

Poi Romeggio aggiunge. ‘’E’ proprio grazie all’amministratore delegato Andrea Bonacci se sono stati risolti alcuni problemi seri; a volte mi chiedo chi glielo faccia fare ricoprire quell’incarico’’.