Insieme per un Dono sull'ipotesi del nuovo San Biagio: "Non è quello che ci era stato promesso"

Da sempre il comitato Insieme per un dono si è battuto per la costruzione di un nuovo ospedale unico provinciale a Domodossola. Questa è storia e nessuno la può contestare. Giusta o sbagliata che sia questa è la nostra posizione! La prospettiva della costruzione di un nuovo, moderno, efficiente, dinamico, tecnologico ospedale costruito con i moderni criteri dell’intensità di cura, con al centro il suo cuore vitale cioè i servizi, con un DEA facilmente raggiungibile da un elicottero, con percorsi differenziati tra utenti e pazienti, con ampia possibilità di posteggio rimane per noi la scelta più logica. Il rifacimento del S. Biagio non ci piace perché sarebbe un falso nuovo ospedale! O si demolisce tutta l’area e si costruisce da zero l’ospedale con le caratteristiche dette prima, oppure (cosa molto più probabile visti i costi e le difficoltà di demolizione) si costruisce una nuova ala a fianco di quella nuova sistemando alla bene e meglio le magagne che il nostro ospedale così come è fatto possiede. Si tratterebbe insomma di un nuovo ospedale che nasce già vecchio con tutte le problematiche che un ospedale diviso “a piani” e a”reparti “comporta. Non parliamo poi dell’impossibilità di atterraggio di un elicottero e l’impossibilità di espansione della struttura