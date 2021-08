I poeti si sfideranno al 'Lupoeta' al Castello di Vogogna

L’Associazione Culturale Ossola Inferiore organizza il 31 luglio, all’interno della Rassegna Ri-Torno al Castello, la III Edizione di “LUPOETA”: gara di Poetry Slam.



Scopo dell’evento è dare voce all’ispirazione poetica, al bisogno di raccontare. Raccontare cosa? Il sé, la quotidianità, le emozioni, i sentimenti, l’ironia e tutto quello che l’autore ritiene opportuno. Raccontare come? Con semplicità, non ci sono vincoli di stile, è poesia libera. Si recita per recitare: “Il punto dello slam non sono i punti, il punto è la poesia” diceva Marc Kelly Smith, inventore di questo tipo di competizione.