Rifiuti abbandonati lungo la ferrovia davanti alla Vinavil

Una discarica a cielo aperto. A Villadossola, l’area ferroviaria vicino al passaggio a livello di via Toce, a lato del piazzale antistante lo stabilimento Vinavil, si sta trasformando in un immondezzaio. Lattine, bottiglie, sacchetti di plastica, cassette, pennarelli: un po’ di tutto. Certamente frutto della maleducazione di qualche camionista che getta immondizia ovunque.

Molti gli autisti che sostano con i loro mezzi sul piazzale, in attesa di caricare i prodotti nello stabilimento, ma alcuni probabilmente hanno poco rispetto della città in cui restano poche ore o pochi giorni, prima di ripartire con il carico. Gettando materiale ovunque. Senza contare che l’assenza di gabinetti esterni rende necessario utilizzare quelli dello stabilimento: cosa che non tutti i camionisti fanno.