Un importante pezzo di storia vigezzina nel libro "Alpini di Vigezzo"

Un libro prezioso, che racchiude testimonianze di una storia che rischiava altrimenti di andare persa, per sempre. E che ora invece è stata affidata alle pagine del corposo libro scritto da Gim Bonzani e Danilo Acchini, dal titolo “Alpini di Vigezzo”. La pubblicazione raccoglie nelle 432 pagine la storia dei gruppi alpini vigezzini, “Tanti gruppi una sola penna”, come recita il sottotitolo di questo interessante volume che è impreziosito da 1036 immagini (molte storiche). La pubblicazione è uno scrigno di ricordi, testimonianze frutto delle ricerche degli autori e della collaborazione dei gruppi Alpini di Valle e di coloro, davvero tanti, che hanno fornito agli stessi, informazioni, materiale fotografico e documentale. Il libro sarà presentato domani, sabato 31 luglio alle 17 nel parco di Villa Antonia di Santa Maria Maggiore (in caso di maltempo al cinema comunale) alla presenza, tra gli altri, del presidente sezionale Ana Domodossola, Giovanni Grossi e del delegato di Valle, Enrico Bonzani. Il momento vedrà la partecipazione della Fanfara Alpina Ossolana.