Marco Bossi ribadisce i motivi dell'addio: "Dai vertici leghisti continue dichiarazioni contraddittorie" VIDEO

A poco più di 24 ore dall'abbandono della Lega da parte dei tre ex , Marco Bossi è voluto intervenire in consiglio per ribadire il perchè dell'addio 'sofferto' e il perchè si schierano al fianco di Lucio Pizzi per difendere la sanità ossolana. “Una decisione non presa a cuor leggero – ha detto Marco Bossi -ma meditata e sofferta. La difesa del nostro ospedale e dell'offerta sanitaria nel territorio ossolano era uno dei punti cardine nel programma elettorale di questa amministrazione. Nella mia decisione non ha influito solamente la responsabilità in capo al ruolo che in questo consesso siamo chiamati a rappresentare. Quanto vissuto in queste settimane sul Punto Nascite ci costringe ad alzare il livello di guardia sull'intero riassetto della Sanità nella Provincia del Vco. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle continue dichiarazioni contraddittorie nei vertici della Lega a cui abbiamo assistito, non possiamo stare tranquilli in mezzo a tanta confusione”.

“Sul bavero della mia giacca ho sempre indossato una spilla, non l'Alberto da Giussano d'ordinanza tra i militanti leghisti, ma la spilla dell'Uopa. Ero presente nella sala storica 2 anni fa quando lei (Pizzi ndr) è riuscito a mettere d'accordo trasversalmente, i sindaci ossolani sul progetto del nuovo ospedale a Domodossola. Una serata che aveva il sapore dello storico periodo dell'Uopa. Una unione d'intenti sul territorio mai così forte. Per questo signor sindaco ritengo che la sua battaglia sul Punto Nascite sia giusta. Perchè sono convinto sia la risposta concreta ai “se ed ai forse” di troppi comunicati stampa. La battaglia in difesa del territorio non è purtroppo terminata”.