Casa de Rodis, il 7 agosto visita guidata alla mostra 'Vertigine'

Sabato 7 agosto alle ore 18 il curatore Giorgio Caione accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio tra le opere esposte a Casa De Rodis, a Domodossola, in occasione della mostra 'Vertigine. Visioni contemporanee della montagna'



L'esposizione è una mostra collettiva per svelare alcuni aspetti delle ricerche artistiche contemporanee intorno al tema della montagna attraverso pittura, scultura, fotografia, video e installazioni.

Espongono Fabrizio Albertini, Salvatore Astore, Joseph Beuys, Enrica Borghi, Marta Dell'Angelo e Gohar Martirosyan, Frenzy, Daniele Galliano, Simone Geraci, Daniele Giunta, Marcovinicio, Irene Pessino, Federico Piccari, Laura Pugno, Pierluigi Pusole, Franco Rasma, Turi Rapisarda, Giovanni Rizzoli, Luigi Stoisa, Gosia Turzeniecka, Velasco Vitali.



Chi desidera partecipare alla visita guidata gratuita con il curatore, può inviare il suo nominativo con una email a: mostre@collezioneposcio.it



La mostra, a ingresso libero, sarà visibile fino al 5 settembre 2021 con i seguenti orari

Giov - Ven 15-19

Sab - Dom 10-13 | 15-19