Il 6 di agosto torna la Festa de l'Unità alla Lucciola

Ritorna la Festa de l’Unità della Lucciola a Villadossola con due fine settimana previsti dal 6 all’8 e dal 13 al 16 agosto che, se pur condizionata da quanto previsto dalle misure antiCovid, vede molte iniziative e proposte come nelle passate edizioni imperniate sulla buona cucina, ottima musica, piacevole intrattenimento, spirito di confronto, passione e disponibilità. Elementi che fanno della festa de l’Unità della Lucciola un evento unico nel panorama delle feste ossolane: dal 1946 il miglior posto dove passare le serate di Agosto.

Sono confermati due punti spettacolo (la balera e il piano piano bar – ricordando che non è possibile ballare e quindi è una proposta di solo intrattenimento musicale), con molte band proposte.



Quattro i punti ristoro (aperti anche a mezzogiorno) con il ristorante self service (con ogni sera quattro piatti tipici regionali diversi (nell’ordine, Liguria, Puglia, Lazio, Campania, Toscana, Lazio e Sicilia), la pizzeria, il pesce fritto e la griglia e due bar.



E poi anche sport, con il Torneo di Beach Volley 3per3 misto nel primo week end e, domenica 8 agosto, la tradizionale Gara della Federazione Ciclistica Italiana con il Trofeo Bosetti Luigi e Bertolacci Armando.



Per gli incontri politici:



- venerdì 6 agosto alle ore 18,30, tavola rotonda "dall'Europa ai territori, le sfide del PD". Partecipano Brando Benifei capodelegazione del PD al Parlamento europeo, la consigliera regionale Monica Canalis, la segretaria provinciale del PD Alice De Ambrogi e il segretario regionale del PD Paolo Furia.



- venerdì 6 agosto alle ore 20,45 dibattito sulla “situazione politica nazionale e le sfide del Governo Draghi” con i parlamentari Enrico Borghi della segreteria nazionale PD e Davide Crippa presidente del gruppo parlamentare M5S alla Camera: modera Arianna Parsi giornalista di Eco Risveglio.

All’ingresso e all’interno della festa saranno applicate le disposizioni governative in materia di Covid, e chiediamo a tutti i partecipanti di rispettare innanzitutto le regole di distanziamento e uso delle mascherine dove e quando serve.



L’organizzazione è come sempre a cura del Partito Democratico a partire dal circolo di Villadossola.