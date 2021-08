Calcio, parte la Coppa Italia: in campo il 5 settembre

Nuova formula per la Coppa Italia dilettanti. Come se nulla fosse successo, dopo una pandemia che ha colpito anche i bilanci della società calcistiche la stagione 2021/22 vede proporre una Coppa con squadra molto distanti da loro geograficamente. Un ennesimo costo in più per affrontare lunghe trasferte anche fuori provincia. Era troppo facile dopo l’era Covid confermare incontri tra squadre della stessa zona? Forse sì per la Lega Nazionale Dilettanti che nella sua decisione parla di richieste per voler cambiare la formula della competizione.

I sorteggi hanno così visto uscire questi incontri per le squadre del Vco:

Juve Domo - Briga; Omegna - Piedimulera; Vogogna - Valduggia.

Si parte il 5 settembre alle 16,30.