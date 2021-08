Tandurella (FdI): "Importante che i sindaci confermino all'unisono la volontà di un nuovo ospedale a Domo"

Riteniamo che l’incontro istituzionale convocato per questa sera sia un’importante e utile occasione di confronto tra tutti i Sindaci ossolani in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Domodossola.

Valutiamo sempre positivamente i momenti di dialogo tra i rappresentanti delle Istituzioni, che sono da ricercare e non da fuggire. A maggior ragione se riguardano temi importanti come quello sanitario e nella fattispecie ospedaliero; due anni fa i Sindaci ossolani, per la prima volta e con grande senso di maturità, si sono espressi unitariamente a favore di un ospedale nuovo a Domodossola e non bisogna tornare indietro rispetto a quello spirito e a quell’obiettivo.





Angelo Tandurella

Responsabile del Circolo