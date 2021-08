I sindaci chiedono un incontro con Cirio sul nuovo ospedale FOTO

I sindaci dell’Ossola riunitisi ieri sera presso la sala polifunzionale “G. Falcioni” di Domodossola, all’unanimità dei presenti, hanno ribadito la posizione espressa a suo tempo in merito alla realizzazione di un nuovo e moderno Ospedale nell’area già individuata all’uscita di Domodossola.

I sindaci ossolani hanno, in esito all’incontro, conferito mandato al sindaco di Domodossola Lucio Pizzi per la predisposizione e l’invio di una lettera al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per chiedere un incontro in presenza al fine di confrontarsi sullo stato di attuazione del programma.