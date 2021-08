Lunedì 9 agosto al Calvario “La Traviata secondo Beruschi”

Lunedì 9 agosto alle ore 21.15 Oxilia ospiterà lo spettacolo “La Traviata secondo Beruschi”; in questa messinscena la bellezza dell’opera verdiana e il grande talento di Enrico Beruschi si fondono per raccontare una delle opere più conosciute della storia della musica mondiale.

Il noto cabarettista, attore e regista d’opera racconterà l’opera di Verdi, la sua genesi, i personaggi mentre i cantanti del Teatro Regio di Torino Eugenia Braynova (Violetta Valéry) Dario Prola (Alfredo Germont) Lorenzo Battagion (Giorgio Germont), accompagnati dal M° Mirco Godio al pianoforte, ne eseguiranno i brani più celebri.

Oxilia ha fortemente voluto questo evento poiché uno degli obiettivi del festival è avvicinare il pubblico alla fruizione culturale, e lo spettacolo persegue questo obiettivo in maniera egregia senza snaturare il genio di Verdi ma valorizzandolo nella particolare chiave di lettura proposta da Enrico Beruschi, grande e competente appassionato di opera lirica in grado di raccontarla in modo eccezionalmente fresco e vitale.

In caso di maltempo lo spettacolo di svolgerà in Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario. Per gli eventi non è necessaria prenotazione.

Ingresso a offerta libera. Il comitato organizzatore invita tutti a partecipare agli eventi nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.