Elisoccorso di Domo, Preioni: " Torino ha dato l’autorizzazione e ne sosterrà i costi"

Dopo l’inaugurazione a Domodossola della nuova piazzola di atterraggio per l’elisoccorso, il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni esprime la propria soddisfazione.

“Era da tanto tempo che l’Ossola attendeva questo momento, che finalmente è arrivato grazie alla sinergia che si è concretizzata tra più parti. L’attivazione della piazzola che da ieri sera è a disposizione del soccorso aereo - sottolinea Preioni in una nota - è una notizia molto importante per un territorio ad alta vocazione montana, in cui la velocità con cui vengono prestati i soccorsi alle persone in difficoltà può fare la differenza. E in questo senso il fatto che la piazzola sia dotata di illuminazione notturna si rivela essere di fondamentale importanza. Il taglio del nastro della struttura di via Piave dimostra ancora una volta l’estrema vicinanza dell’amministrazione regionale a trazione Lega nei confronti dell’Ossola. Da Torino è arrivata l’autorizzazione al servizio e Torino ne sosterrà i costi, mentre a carico del Comune ci sono luce e manutenzione del sito. Un’area che da ieri è più sicura grazie alla nuova base è certamente motivo di soddisfazione per tutti i cittadini. Ringrazio in particolare modo la ditta Eliossola - conclude Preioni - che ha messo a disposizione il terreno e approntato la struttura, a conferma di una realtà che da sempre investe energie economiche e professionali nella terra in cui opera”.