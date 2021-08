Da Macugnaga a Schilpario per “Antiche Luci”

C’era anche una delegazione dell’Associazione “Figli della Miniera” guidata dal presidente Vincenzo Nanni, alla tre giorni di Schilpario (Bg) dedicata a “Antiche luci”.

La manifestazione, organizzata dalla Miniera del Gaffione, gestita da Anselmo Agoni, ha promosso una mostra-scambio di minerali e archeologia mineraria tenutasi presso il Parco Minerario Andrea Bonicelli.



Sono stati presentati: Minerali, Cristalli, Pietre lavorate e non, Lampade da minatore, Libri antichi e nuovi a tema minerario, Vecchie Fotografie, Picconi ed Attrezzature varie, Perforatrici e Martelli pneumatici, Vagoni e Locomotori da miniera e tutto ciò che si può associare alla vita in miniera.



La delegazione macugnaghese ha allestito uno stand dove ha presentato la storia, la documentazione e la realtà attuale delle miniere da cui veniva estratto l’Oro del Monte Rosa.



Vincenzo Nanni dice: «Partecipare a queste iniziative è sempre assai interessante, costituiscono un punto di incontro per tutti gli appassionati di minerali, collezionismo minerario e quanto altro legato al mondo delle miniere. E’ un momento in cui condividere le passioni fra collezionisti ed amatori del mondo minerario».



Una parte rilevante della mostra è stata dedicata alla storia dell’illuminazione mineraria anche grazie alle oltre duemila tipologie diverse possedute da Anselmo Agoni.



Proposto anche un interessante giro nella miniera a bordo del trenino della società mineraria “Ski-Mine” che entra all’interno dei i cunicoli estrattivi abbandonati quasi mezzo secolo fa.