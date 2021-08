Caldo intenso con qualche sporadico temporale ma dal 17 temperature in calo

L’intenso caldo che pian piano sta risalendo verso le Alpi con temperature e afa verrà presto contrastato da fresche correnti occidentali. Questa la sintesi ma Luca Sergio di MeteoLive Vco precisa:

"Man mano che passano le ore va delineandosi meglio la situazione meteo per i prossimi giorni: certa l’ondata di caldo in arrivo dal nord Africa con le temperature massime che arriveranno a 34-35°C con picchi di 35-37°C, e le minime intorno ai 24°C, questo quello che potrebbe registrarsi al piano e sui laghi. L’ondata di caldo intenso interesserà le nostre giornate fino al 17 agosto, per i giorni 14 e 15 le prime nuvole ritorneranno sulle Alpi con la possibilità di qualche rovescio o temporale. Meno delineata, ma con una buona tendenza. Dal 17, sembrerebbe infatti che il caldo verrà spazzato via dalle correnti più fresche nord atlantiche, grazie a una depressione che porterebbe un drastico calo delle temperature e qualche temporale".

Arpa Piemonte - Temperature registrate il giorno 12 agosto

Domodossola 252 m 31,6°C

Candoglia 201 m 30,7°C

Fomarco 252 m 27,9°C

Druogno 831 m 27,6°C

Bannio Anzino 669 m 28,1°C

Formazza Bruggi 1226 m 24,8°C

Macugnaga Pecetto 1360 m 23,1°C

Alpe Devero 1634 m 21,9°C

Alpe Veglia 1740 m 20,6°C

Rifugio Zamboni 2075 m 17,1°C

Passo del Moro 2820 m 11,5°C

Capanna Margherita 4560 m 1,3°C