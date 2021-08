Inaugurata la mostra retrospettiva di Carlo Bossone

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio la mostra retrospettiva di Carlo Bossone, presso la sala ex cinema in Località Ponte a Formazza .

La mostra rappresenta il primo episodio del programma che il Comitato ha organizzato per celebrare la ricorrenza del 30° anniversario della scomparsa del pittore.

Una ventina le opere esposte oltre ad estratti biografici e critici , alla riproduzione del ritratto di Don Bosco , particolarmente apprezzato dal Parroco di Formazza , Don Aldo Re , che unitamente al Comm. Rino Porini , vice presidente della Provincia del VCO , ad altri amministratori e rappresentanti della Pro Loco ed altre associazioni , ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione.

Soddisfazione da parte del Comitato per aver potuto in un periodo difficile come questo legato alla pandemia , riprendere le attività espositive .

“Certo le affluenze sono ampiamente ridotte rispetto alle occasioni precedenti , il periodo Covid non aiuta , e fortunatamente anche il ritrovato meteo favorevole, induce i turisti ad approfittare di queste belle giornate per visitare prima i luoghi all’aperto , la natura, le montagne ed i boschi , a seguito delle lunghe chiusure che hanno purtroppo privato le libertà di movimento - ci dice Giuliano Bossone, presidente del Comitato – ma nonostante queste avversità abbiamo avuto il piacere di vedere attenti visitatori che hanno potuto vedere , anche al rientro dalle gite all’aperto , la riproduzione di quei luoghi , delle bellezze della natura , legate da una armoniosa interpretazione autentica, perché tutte dal vero , ed artistica, per l’alto livello del Pittore .

Partire con questa prima mostra – continua Bossone – ci carica e ci gratifica , anche per il proseguimento del lungo programma di iniziative che andremo via via ad effettuare nei prossimi mesi , dove ci sarà nuovamente il coinvolgimento dei pittori della sua scuola , dove verrà presentato anche un video sulla vita personale ed artistica di Carlo Bossone , e dove, grazie alla collaborazione continua con Enti, Associazioni del territorio e con il costruendo progetto in collaborazione con il BPM , Banco Popolare in via di definizione, porterà all’attenzione dei visitatori, molte inedite opere , mai viste in pubblico , che sono gelosamente custodite dall’ istituto di credito e toccherà importanti città del Nord Italia".

L’esposizione di Formazza sarà visitabile tutti i giorni, escluso ferragosto , sino a domenica 22 agosto , dalle 17,00 alle 20,00.