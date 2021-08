Bonus rottamazione tv: come richiederlo

Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. Lo comunica il Mise.

Il decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: consente di richiedere l'incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata. Il bonus vale uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a massimo di 100 euro e non ha limiti di Isee. È cumulabile con il vecchio incentivo che rimane in vigore.

Il nuovo calendario per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali è stato rimodulato e scatterà dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 che comprende Lombardia tranne la provincia di Mantova, Valle d’Aosta, Piemonte, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano. Dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B con la Liguria. La prima regione a partire il 15 novembre 2021 sarà la Sardegna.