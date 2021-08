Al via la stagione della Juve Domo FOTO E VIDEO

Raduno ufficiale ieri nel tardo pomeriggio per la nuova Juve Domo. Per il terzo anno consecutivo a guidare i granata sarà Italo Morellini.

"Il primo desiderio - le sue prime parole - e’ di riuscire a finire la stagione: significherebbe che stiamo tornando alla normalità. Mi auguro che la pandemia abbia insegnato a noi tutti quanto sia bello e non scontato allenarsi, giocare e divertirsi: forse si può tornare al calcio di una volta, quello dove i soldi erano una parte secondaria e non primaria" ha rimarcato Morellini.

Juve Domo che ovviamente parte per fare bene. "Le favorite sono altre: penso al Cossato, all’Omegna, al Valduggia ed al Bellinzago. Noi abbiamo la solita missione: quella di valorizzare i nostri giovani, ma non a parole come fanno tutti ma con la realtà. Per questo nella rosa della prima squadra ci sono ben 4 ragazzi del 2004, pronti a dare il loro contributo accanto ad alcuni senatori che si sono presentati in perfetta forma fisica. Ho anzi dovuto mettere un freno nelle ultime settimane, qhando in tanti giocavano nei vari tornei della zona: gli ho detto di non esagerare, anche perché il bello comincia adesso. Finalmente".