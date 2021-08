Oggi a Cannobio l'addio al piccolo Mattia Parravicini

Si svolgeranno oggi i funerali del piccolo Mattia Parravicini. La scomparsa del bimbo di soli 3 anni, ha destato grande cordoglio a Domodossola, dove il piccolo viveva con la famiglia ma anche a Cannobio, paese di origine della madre del bambino.

“La mamma, Rossana, è originaria di qui e la famiglia vi faceva ritorno spesso soprattutto nei fine settimana” spiega il sindaco di Cannobio, Gianmaria Minazzi. Il padre di Mattia, Alessandro, è un libero professionista con uno studio riabilitativo a Domodossola ed è membro del Soccorso alpino di Bognanco.

Mattia era in vacanza in Trentino con la famiglia quando si è sentito male e la situazione è precipitata nel giro di poche ore: è morto a Milano dove era stato ricoverato per un virus rarissimo. Oggi a Cannobio, alle 16 presso l’oratorio, avranno luogo le esequie di Mattia che oltre alla mamma Rossana e al papà Alessandro lascia la sorella Gaia. Le offerte verranno destinate al reparto di Terapia intensiva pediatrica della clinica De Marchi di Milano.