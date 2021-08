Un successo la prima edizione del Lusenstock FOTO E VIDEO

“Una notte speciale per un evento mai tenutosi prima in Ossola” ha commentato così Alberto Fortis, direttore artistico per Domobianca 365 alla fine di “Lusenstock” ilo spettacolo di ieri sera al Luse. Fortis, padrone di casa, ha ripercorso i brani che hanno consolidato i suoi suoi quarant'anni di carriera assieme a vari artisti del panorama della musica italiana come Omar Pedrini, Francesco Baccini, Rossana Casale, ed anche Ezio Iacchetti e Betty Vittori. Sul palco si sono poi esibiti il Quartetto d'archi AlterEcho, I Raccomandati, il Coro ANA Domodossola, la sezione Ottoni dell'Orchestra GMO. A fine spettacolo é stato premiato Nico Maraja, vincitore del contest "I fortissimi": di origine lecchese ma residente a Roma, mentre la categoria delle band è stata vinta dagli Overthought, la rap trap da Marco Conte.

“Ci riteniamo soddisfatti” il commento di Paolo Zanghieri presidente del Gruppo Altair e Michele Marinello, responsabile sviluppo e comunicazione del gruppo che ha rilanciato Domobianca. “Siamo riusciti ad ospitare oltre 700 persone a sedere tutte rigorosamente rispettose delle normative per la pandemia”.

Oltre alla musica anche una mostra di arti figurative a cura di Marcapiano, Vincenzo Lo Sasso, Pino Ceriotti, Roberto Missaglia, Riccardo Crespi, Annika Restin.

“Da tempo non ottenevo un risultato così appagante” ha concluso Fortis “Per questo abbraccio e ringrazio tutti, dagli artisti, alla mia band ai collaboratori allo staff, nessuno escluso”.

Oggi sempre a Domobianca sarà la volta del Dj Fargetta con Remember Sandokan dalle ore 18.00