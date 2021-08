Sentieri e Pensieri, oggi sul palco Gino Vignali e Stefania Auci

A Santa Maria Maggiore prosegue fino a mercoledì 25 agosto la rassegna letteraria diretta da Bruno Gambarotta e organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore 'Sentieri e Pensieri'.

Anche nella sua nona edizione il festival porta nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring importanti nomi del panorama culturale e non solo. Questa sera , lunedì 23 agosto alle ore 18, nell'incantevole cornice del Parco di Villa Antonia sarà ospite della rassegna Gino Vignali, che presenterà in un dialogo con Bruno Gambarotta il suo ultimo libro “Come la grandine” edito da Solferino. Con l’amico Michele Mozzati forma la celebre coppia Gino&Michele: hanno contribuito alla nascita del cabaret Zelig e sono pure editori dell’agenda Smemoranda. Dopo i vari libri scritti con Michele, Gino ha esordito come giallista con Solferino, con cui ha pubblicato i quattro libri con protagonista la vice-questore Costanza Confalonieri Bonnet, di cui “Come la grandine” è l'ultimo capitolo.

Alle ore 21 una delle autrici italiane più amate degli ultimi anni, Stefania Auci, sarà ospite sul palco di Sentieri e Pensieri per presentare “L'inverno dei Leoni” (Editrice Nord) in un dialogo con Jolanda Di Virgilio della redazione de IlLibraio.it. Stefania Auci è nata a Trapani, ma vive da tempo a Palermo, dove lavora come insegnante di sostegno. Con “I Leoni di Sicilia” (oltre 650.000 copie vendute solo in Italia, tradotto in 32 paesi) ha narrato le vicende dei Florio fino alla metà dell’Ottocento, conquistando i lettori per la passione con cui ha saputo rivelare la contraddittoria, trascinante vitalità di questa famiglia. Una passione che attraversa anche la seconda e conclusiva parte della saga, e che ci spalanca le porte del mito dei Florio, facendoci rivivere un’epoca, un mondo e un destino senza pari.