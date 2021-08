Tutto pronto per la 48a edizione della Sgameláa

Si svolgerà domenica 29 agosto la 48a edizione della ‘Sgamelaáa d’Vigezz’, la tradizionale kermesse podistica che si svolge lungo le strade e i sentieri della Valle dei Pittori.

“Anche quest’anno – ci conferma Marco Longo Dorni – la gara si svolgerà in ‘special edition’; per non creare assembramenti abbiamo deciso di far partire i partecipanti scaglionati a cronometro, in gruppi di 25 o 30 ogni minuto:nel gruppo di testa di saranno gli atleti più forti”.

Al momento sono già stati superati i 500 iscritti: “Siamo molto soddisfatti e comunque le iscrizioni saranno aperte fino alla mattina della gara; si potrà quindi possibile iscriversi sul posto. Sarà possibile percorrere il percorso con le bacchette da nordic walking, gara alla quale si sono già iscritti 25 atleti”.

Tra i favoriti al podio Vasyl Matviychuk, vincitore delle ultime edizoni; Marco Giudici e Ennio Frasetti e molti altri nomi di spicco dell’atletica ososlana.

Anche il percorso ha subito variazioni per facilitare la prevenzione di eventuali contagi: “Il percorso sarà di 17 km da Toceno - dice Longo Dorni - dopo un transfert che si potrà fare in navetta o come riscaldamento. Purtroppo non sarà possibile fare i ristori lungo il percorso, si dovranno utilizzare le fontane presenti nei vari comuni. Verrà consegnato al traguardo il ristoro finale ad ogni atleta che raggiungerà Santa Maria Maggiore dopo i 17 km”.

“È programmato anche un mini giro da 5 km che partirà da Santa Maria - ci spiega l'organizzatore - e toccherà Druogno che, purtroppo, in questi due anni è rimasto fuori dal percorso a causa della riduzione del chilometraggio. Sarà una passeggiata per quelli che vorranno fare un percorso più breve”.

Conclude Longo Dorni: “Abbiamo aggiunto la possibilità di iscrivere al mini giro anche i cagnolini, se qualcuno volesse partecipare con il proprio amico fidato abbiamo previsto la ‘Sgamelaáa a quattro zampe’, i cani avranno un loro ristoro. Abbiamo aggiunto questa novità, insieme al nordic walking, per venire incontro ai gusti della gente ed invogliarli a conoscere passeggiando i sette comuni della Valle Vigezzo”.