Salto con gli sci - FIS Cup, buoni piazzamenti di Camilla Henni Comazzi a Einsiedeln

Nel weekend un giovane contingente ha rappresentato l’Italia nella tappa di FIS Cup che si è disputata a Einsiedeln. In programma due gare maschili ed altrettante femminili.

Tra le donne sono arrivati dei buonissimi piazzamenti da Camilla Henni Comazzi, che sta continuando a saltare su ottimi livelli. Nella gara di sabato, vinta dalla svizzera Sina Arnet sull’austriaca Julia Mühlbacher e la tedesca Josephin Laue, la 2006 del Bachmann Sport College ha chiuso al sesto posto. Top ten anche per Martina Ambrosi, giunta ottava, mentre Martina Zanitzer ha terminato 12ª e Noelia Vuerich 14ª. 19ª piazza per Asia Marcato.

Podio identico anche domenica, quando Sina Arnet ha vinto nettamente davanti sempre all’austriaca Julia Mühlbacher e la tedesca Josephine Laue. In questa gara Comazi ha concluso al settimo posto, dopo essere stata anche quinta al termine della prima serie. Ancora top ten per Ambrosi, giunta decima. Grandi passi avanti di Asia Marcato, 12ª, mentre Martina Zanitzer e Noelia Vuerich hanno concluso rispettivamente 14ª e 15ª.



Per quanto riguarda gli uomini. Sabato vittoria dell’austriaco Thomas Diethart davanti a Clemens Aigner e al tedesco Felix Hoffmann. Un solo azzurro in zona punti, Andrea Campregher, che ha concluso 27°. Fuori dopo la prima serie Galiani e Moroder, rispettivamente 36° e 42°.

Stesso podio anche nella gara domenicale, ma con un ordine di posizioni diverso. Clemens Aigner si è imposto su Felix Hoffmann e Thomas Diethart. Ancora una volta, per l’Italia è andato a punti Campregher, che ha concluso 27°. Niente da fare per Galiani e Moroder, giunti 35° e 40°.