Concerto benefico in piazza Mercato a Domo per The Lighthouse Project

Appuntamento domenica 5 settembre alle 18 in Piazza Mercato a Domodossola, il concerto è a entrata libera con offerta per le attività della Lilt Verbano Cusio Ossola a favore dei malati oncologici e delle loro famiglie sul nostro territorio.

La musica di The Lighthouse Project, di questo eccezionale duo chitarristico, può essere descritta come moderno mainstream melodico, miscelato con elementi atonali dell’avanguardia jazz. È l’incontro di due musicisti che ci parlano della loro musica senza frontiere, che spinge l’uomo a scoprire terre lontane, ma in qualche modo vicine, dove l’acqua è l’elemento essenziale. Acqua, simbolo di vita, che, scorrendo così come scorrono le note, connette il mondo intero.

Il concerto è un regalo che i due musicisti hanno deciso di fare alla Lilt Vco, che coglie così l’occasione per far comunicare e far conoscere le proprie attività e per sensibilizzare alla donazione per far crescere i progetti di prevenzione e cura della malattia oncologica.

Con il patrocinio di Assograniti VCO, che festeggia quest’anno 20 anni di attività nella valorizzazione e sostegno delle attività lapidee della nostra provincia, ed all’essenziale sostegno della Città di Domodossola, la cui amministrazione ha accolto con entusiasmo questo evento di solidarietà, si è potuto far svolgere il concerto nella meravigliosa Piazza Mercato a Domodossola.

Un particolare ringraziamento della LILT VCO va all’Associazione Blue Monk di Borgomanero, alla Società MASTER S.r.l. di Villadossola e al Ristorante Piccolo Lago di Mergozzo per l’amicizia, la collaborazione ed il sostegno.