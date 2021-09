Alessandro Bonacci si presenta alla guida della lista “Macugnaga”

Saranno due i candidati che correranno per la poltrona di sindaco a Macugnaga: per la lista “Macugnaga” scende in campo Alessandro Bonacci che sfiderà Mattia Marone che si presenta con la lista “Makanà Futura”.

Ecco i candidati della lista: Giorgia Burgener, Alessandro Corsi, Eraldo Croce, Italo Costantino Hor, Stefano Iacchini, Claudio Meynet, Stefano Morandi, Giorgio Ruaro, Paolo Schranz e Sabrina Vittore.

"Si e costituito un gruppo meraviglioso. Macugnaga ha bisogno di una svolta e questo gruppo è in grado di darla. Macugnaga merita di essere un’eccellenza, non possiamo più’ aspettare, per questo, dopo averci riflettuto, ho deciso di mettermi a disposizione a tempo pieno insieme a questo gruppo. Metteremo al servizio di Macugnaga la nostra esperienza in campo tecnico, amministrativo e finanziario per portarla a questa svolta decisiva in tutti i campi. Vogliamo veder rinascere Macugnaga, vogliamo esserne orgogliosi e portare famiglie, giovani e anziani a sentirsi parte attiva in questa svolta, per essere protagonisti tutti insieme. Questo richiede esperienza e senso di responsabilità, noi siamo pronti ad assumerci tutte le responsabilità perché questa svolta avvenga, per il bene di tutti".

Domani pomeriggio, in municipio a Domodossola, saranno sorteggiati i posti sulla scheda elettorale.