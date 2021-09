Piedimulera ricorda Angelo Terzi, dedicandogli lo stadio comunale

‘’Il Piedimulera affronterà allo stadio Angelo Terzi……’’. Potremmo iniziare così la cronaca di una partita di calcio . Perché il campo sportivo comunale di Piedimulera porterà da oggi il nome di Angelo Terzi, figura che ha lasciato un segno indelebile in paese per il suo volontariato, la sua attività appassionata in enti ed associazioni, tra cui proprio il Piedimulera Calcio.

Ad Angelo, scomparso di recente, l’amministrazione Lana ha voluto intitolare il campo sportivo. E lo ha fatto sabato mattina con una cerimonia molto partecipata e molto coinvolgente. Il coronamento di un riconoscimento che ad Angelo era dovuto. "E’ stata una figura di riferimento per il paese’’ ha detto il sindaco Alessandro Lana. "Un riconoscimento che rende ancor più orgogliosi di nostro padre’’ hanno detto i figli di Angelo. "Un importante dirigente di questa società calcistica di cui è stato fondatore’’, ha affermato il presidente Beniamino Tomola. La benedizione di don Simone Rolandi ha chiuso una cerimonia alla quale è intervenuto anche Christian Mossino, presidente della Figc del Piemonte che ha sottolineato come "le società calcistiche siano importanti non solo in campo sportivo’’ e come sia altrettanto importante la collaborazione tra le società e le amministrazioni comunali.

E quella di Piedimulera – ha ricordato il sindaco Lana – ''ha dimostrato il suo impegno rimettendo a nuovo proprio il campo sportivo spendendo bene i finanziamenti ricevuti’’.