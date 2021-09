Il professionista più esperto nel cambiare una serratura è sicuramente il fabbro. Si tratta del mestiere più antico del mondo, che comunque si è evoluto nel corso dei secoli. Il fabbro ha una grande manualità quando si tratta di piegare al suo volere qualunque genere di metallo, e riuscire a trafficare con serrature e meccanismi di vario genere.

Cambiare una serratura è un’operazione che, volendo, si può fare anche da soli. Il problema è che non si ha spesso la necessità di farlo, perciò imparare questa tecnica richiede tempo e perfezionamento, acquisibile solo dopo numerosi tentativi.

Ciò significa che se dobbiamo cambiare una serratura, è meglio non operare da soli, perché si va incontro al rischio di rendere vulnerabile la propria porta, il proprio cancello o l’elemento all’interno del quale è inserita la serratura stessa.

La serratura è il dispositivo più importante della porta, perché è il punto più vulnerabile, è quello in cui qualunque genere di ladro tenta di operare per riuscire ad avere accesso alla tua casa, al tuo ufficio, la tua macchina, il tuo giardino.

È evidente, basta leggere l’elenco delle possibilità, che le serrature vengono utilizzate per chiudere qualcosa che ti appartiene, per tenerlo al sicuro e per fare in modo che solo tu (o chi possiede la chiave) possa accedervi.

Sono tantissimi i motivi per cui potremmo aver bisogno di svolgere questa operazione, perché la serratura difettosa, perché hanno cercato di aprirlo e l’hanno danneggiata, perché vogliamo sostituire la vecchia serratura con un modello di serratura più nuova e più sicura.

Cambiare una serratura: quali sono le possibilità in merito

Siamo tornati da fare la spesa e abbiamo trovato la nostra porta aperta, con la serratura forzata? Molto probabilmente avremo la necessità di cambiare una serratura. A questo punto si apre un ampio ventaglio di possibilità, che ci verranno sicuramente illustrate e fornite dal competente fabbro che decideremo di chiamare per farci soccorrere in questo frangente piuttosto delicato. Tutto dipende molto dei nostri desideri, dal tipo di porta, dal tipo di danno, ma in generale si tende sempre a sostituire la vecchia serratura con un modello estremamente più sicuro, dato che evidentemente i ladri ci hanno preso di mira. Ad esempio, è molto facile forzare una serratura a doppia mappa. Purtroppo, anche i ladri meno competenti sono in grado di aprirne una nel giro di pochi istanti. Cambiare una serratura a doppia mappa è una buona idea anche in caso non abbiano forzato la porta, perché si tratta di un lavoro facile ed economico che ci consentirà di stare più tranquilli rispetto al grado di protezione della nostra porta. Se vogliamo abbandonare il sistema della serratura doppia mappa, di solito ci verrà consigliato di rivolgerci ad una serratura con cilindro europeo. Si tratta di un dispositivo di sicurezza a pera rovesciata, apribile grazie ad una chiave nettamente diversa dalle altre. Mentre la chiave che apre una serratura a doppia mappa, i denti su entrambi i lati, la chiave che apre una serratura con cilindro europeo è piatta, liscia nei lati ma con degli incavi a forma di buchini sulla parte schiacciata.