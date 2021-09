Francesca Barale domina nel Trofeo Santuario del Boden

Non c’è storia per le avversarie, sulla strada del Boden s’impone Francesca Barale che si aggiudica la cronoscalata organizzata dal Pedale Ossolano Idroweld.

Con un tempo di 13’36” la giovane campionessa ossolana ha percorso i 4500 metri che separano Migiandone dal Santuario del Boden, staccando di 21” la seconda classificata Francesca Pellegrini.

Dopo essersi aggiudicata il titolo di campionessa regionale dell’Emilia Romagna e dopo l’oro Tricolore, il Trofeo Santuario del Boden è stata l’ultima sgambata per Barale in vista degli impegni in azzurro agli Europei di Trento dove disputerà la Junior Crono l’8 di settembre e la Junior Strada il 10.