Conto alla rovescia per il But Formazza: già oltre 300 iscritti da 8 nazioni

Mancano ormai due mesi all’edizione 2025 del But Formazza, il grande evento di trail running che ogni estate richiama atleti da tutta Europa nel cuore delle Alpi piemontesi. La data da segnare in calendario è sabato 12 luglio, quando i partecipanti si ritroveranno nella suggestiva cornice dell’Alta Val Formazza per vivere una giornata all’insegna dello sport, della natura e delle emozioni ad alta quota.

Le iscrizioni, aperte dallo scorso febbraio, stanno registrando un buon successo: sono già oltre 300 gli atleti confermati, provenienti da otto Paesi (Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera e Ucraina), a testimonianza del respiro sempre più internazionale della manifestazione. Anche sul fronte italiano la partecipazione è ampia e variegata, con runner iscritti da ben dieci regioni, dal nord al sud della Penisola.

L’edizione di quest’anno riproporrà i percorsi già apprezzati nelle ultime edizioni, con partenza da Valdo, la frazione di Formazza situata a circa 1.200 metri di quota, dove l’area feste si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento. Una location che si è rivelata perfetta per accogliere atleti, accompagnatori e appassionati, grazie alla sua funzionalità logistica e all’atmosfera accogliente.

I tracciati spazieranno dai 6 ai 57 chilometri, attraversando alcuni dei luoghi più iconici della valle, come il Rifugio 3A, i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel, il Passo Nefelgiù e la celebre Cascata del Toce. Ogni percorso è pensato per offrire non solo una sfida sportiva, ma anche un’immersione nella bellezza incontaminata dell’ambiente alpino.

Il Bettelmatt Ultra Trail (Buùut), con i suoi 57 chilometri e 3.150 metri di dislivello positivo, è il tracciato più impegnativo, qualificante per l’Utmb (indice 50K) e riconosciuto con tre punti Itra. A seguire il Bettelmatt Super Race, 40 chilometri per 2.520 metri di dislivello, che ricalca la prima parte dell’Ultra Trail, e il Bettelmatt Race, 22 chilometri per 1.320 metri di dislivello, ideale per chi cerca una distanza intermedia ma non meno spettacolare. Infine, per i più piccoli o per chi vuole semplicemente godersi la montagna in modo più soft, c’è il Bettelmatt Mini Trail, un percorso di 6 chilometri accessibile a tutti.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito ufficiale www.butformazza.it fino al 9 luglio, ad eccezione del Mini Trail, per il quale ci si potrà registrare anche direttamente il giorno della gara. Sui canali social dell’evento saranno disponibili aggiornamenti, notizie e curiosità per accompagnare l’avvicinamento alla corsa.

Il But Formazza è molto più di una competizione: è un’occasione per scoprire un angolo autentico di Piemonte, per condividere la passione per il trail running e per lasciarsi conquistare dalle emozioni che solo le grandi montagne sanno regalare.