Ciclismo, un altro capolavoro di Pippo ed Elisa

Ancora un trionfo nell’estate più incredibile vissuta dallo sport italiano. E nel capolavoro odierno, all’inedita prova del Team Relay agli Europei di Ciclismo in Trentino, c’è la firma dei nostri fuoriclasse Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini.



Super Pippo ha guidato e spronato i due compagni di squadra Marchi e Sobrero che con lui hanno iniziato la prova a cronometro: alla media di 55,59 km/h hanno menato le danze, regalando un bel vantaggio alle compagne azzurre. Impressionante la potenza del treno di Vignone, davvero a velocità supersonica. A completare l’opera ci hanno pensato poi l’ornavassese insieme a Marta Cavalli ed Elena Cecchini. Titolo continentale per il team italiano, che ha chiuso il percorso in 51’59”01, a più di 51 km/ h. Podio completato da Germania e Olanda. E il piccolo Vco può ancora esultare.